Col giusto prezzo, questo sarà il miglior TV Box Xiaomi di sempre

Xiaomi si prepara a rinnovare la sua offerta in materia di box TV, con un nuovo modello chiamato Xiaomi TV Box S di seconda generazione, già apparso sul sito internazionale dell'azienda cinese, e quindi prossimo al lancio globale (o giù di lì). La novità più eclatante non è tanto nell'hardware quanto nel software: arriva infatti, per la prima volta, Google TV.

L'interfaccia di Google, basata su Android TV 11, debutta infatti su un box Xiaomi, e con essa tutta la semplicità di un'interfaccia rinnovata e moderna, che aggrega e suggerisce contenuti da vari servizi di Streaming, con in più un tocco di aiuto da parte dell'Assistente, laddove l'interazione vocale velocizza le cose.

Il processore è un non precisato quad-core Cortex-A55 con GPU Mali G31 MP2, accompagnato da 2 GB di RAM e soli 8 GB di memoria interna. La connettività Wi-Fi è dual band, mentre il Bluetooth è alla 5.2.

Sul retro troviamo una HDMI 2.1, una USB-A 2.0 che può essere usata sia per collegare pendrive che un eventuale adattatore ethernet (non incluso), e il jack audio.

La massima risoluzione video è 4K@60fps, con supporto Dolby Vision e HDR10+. Abbiamo anche l'audio spaziale Dolby Atmos, oltre al DTS-HD, per completare una dotazione sulla carta piuttosto completa.

Il telecomando è molto essenziale, con un numero minimo di pulsanti, tra i quali non mancano tasti dedicati a Netflix, Prime Video e YouTube, oltre a uno per lanciare la raccolta di applicazioni. Ricordiamo infine il supporto a Chromecast, tipico di tutti i box Android TV.

Le credenziali sono insomma molto buone, ma non conoscendone il prezzo è molto difficile esprimere un giudizio, per quanto sommario. Con la Fire TV Stick 4K Max che periodicamente va in sconto sui 40-45 euro, e con Chromecast con Google TV che di listino viene 69€, i margini di manovra per Xiaomi sono molto ridotti.

Vedremo se e come l'azienda cinese saprà farsi largo in questo mercato con così pochi validi contendenti. Se intanto voleste consultare il sito ufficiale trovate qui la TV Box S 2Gen.