Xiaomi a lavoro sul suo primo smartphone pieghevole a conchiglia

Il mercato degli smartphone pieghevoli, nonostante i prezzi non molto accessibili, continua a mostrare segnali incoraggianti. A farla da padrona, senza troppe sorprese, ci pensa Samsung con le serie Galaxy Fold e Galaxy Flip. A seguire, altri produttori, come ad esempio Motorola, OPPO, Huawei e vivo. A questo elenco, non manca Xiaomi, che presto potrebbe lanciare il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia.

Secondo Digital Chat Station, l'azienda cinese starebbe lavorando su di un pieghevole elegante e sottile, che sarà caratterizzato anche da un peso non troppo eccessivo. Questo dispositivo, che potrebbe chiamarsi Mix Flip, però, potrebbe non debuttare sul mercato globale, bensì soltanto in Cina, seguendo quindi le orme dei pieghevoli Mix Fold, destinati infatti soltanto al mercato cinese. In attesa di comunicazioni ufficiali, Xiaomi, entro la fine dell'estate, potrebbe lanciare un altro pieghevole: si tratta di MIX Fold 3.