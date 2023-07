Xiaomi sfida Samsung sui pieghevoli: Mix Fold 3 arriva ad agosto

Il segmento degli smartphone pieghevoli è sempre più in crescita, con produttori come Samsung che ogni anno lanciano nuovi modelli. Nel settore troviamo anche Xiaomi , la quale da diversi anni propone le sue soluzioni pieghevoli.

Xiaomi ha infatti dichiarato su Weibo che il suo nuovo pieghevole verrà presentato ufficialmente ad agosto per il mercato cinese. E parliamo di duello ravvicinato con Samsung perché agosto è anche il periodo in cui dovremmo conoscere ufficialmente i nuovi Galaxy Z Fold 5 e Flip 5, i nuovi pieghevoli dell'azienda sudcoreana.

Il nuovo pieghevole Xiaomi Mix Fold 3 verrà prodotto in un sito industriale appena costruito da Xiaomi, denominato Smart Factory. Se condo le ultime indiscrezioni online, il nuovo Mix Fold 3 dovrebbe differenziarsi dal predecessore per essere ancora più sottile, nonostante Mix Fold 2 presentava uno spessore davvero ridotto rispetto al rivale Galaxy Z Fold 4.

Insomma, le promesse attorno al nuovo pieghevole Xiaomi sono buone. Rimane da capire se l'azienda cinese lo commercializzerà ufficialmente anche in Europa, mercato in cui ancora fatica a debuttare con i suoi pieghevoli. Mentre altri rivali, come Motorola con il suo Razr 40 Ultra, già sono presenti in pianta stabile.