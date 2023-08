Redmi 12 5G ufficale: a qualcosa bisogna rinunciare

Questo è l'intento di Xiaomi con il suo Redmi 12 4G lanciato a metà giugno in Thailandia, ma ora Xiaomi con il nuovo Redmi 12 5G , una versione rimarchiata di quel Redmi Note 12R lanciato in Cina a giugno e presentato ora in India, pone il dilemma: meglio il 5G o una fotocamera grandangolare, Bluetooth 5.3 e NFC? Perché a qualcosa bisognerà rinunciare: andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Cosa cercate in uno smartphone economico ? Affidabilità, autonomia e caratteristiche che non vi facciano rimpiangere eccessivamente di aver risparmiato un centinaio di euro.

Caratteristiche tecniche

Il nuovo Redmi 12 5G offre Android 13 con MIUI 14, e Xiaomi ha promesso 2 anni di aggiornamenti per quanto riguarda il sistema operativo e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Lo schermo LCD da 6,79 pollici resta lo stesso, e la RAM fino a 8 GB è arricchita dalla RAM virtuale che permette di aggiungere altri 8 GB per affrontare le situazioni più impegnative, mentre lo spazio di archiviazione si ferma a 256 GB, pur con possibilità di espansione grazie alle schede microSD.

Come possiamo vedere, nonostante la scheda tutto sommato dignitosa e il nuovissimo Snapdragon 4 Gen 2 , per la prima volta sul mercato al di fuori della Cina, rispetto a Redmi 12 4G il nuovo telefono economico di Xiaomi perde qualche pezzo.

Disponibilità e prezzi

Redmi 12 5G sarà disponibile a partire dal 4 agosto sul sito Xiaomi, su Amazon India e nei negozi locali nei colori Moonstone Sliver, Pastel Blue e Jade Black ai seguenti prezzi:

4 GB / 128 GB Rs. 11.999 (circa 133 euro)

6 GB / 128 GB Rs. 13.499 (circa 150 euro)

8 GB / 256 GB Rs. 15.499 (circa 172 euro)

Sempre in India, l'offerta lancio include uno sconto all'acquisto di 1000 rupie (circa 11 euro) effettuando l'acquisto con una carta ICICI (una banca locale) per i modelli da 4 e 6 GB e un bonus della stessa cifra per gli utenti Xiaomi che acquisteranno il modello da 8 GB.

Ancora non si hanno informazioni riguardanti il mercato europeo e il prezzo, ma dovrebbe partire da cifre intorno ai 200 euro, considerando che Redmi 12 4G è arrivato sul mercato a 208 euro (ora è in vendita per una cifra più adeguata, 132 euro).