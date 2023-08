Xiaomi è pronta a lanciare un nuovo top gamma

Xiaomi non sa stare troppo tempo con le mani in mano e per questo motivo sta già programmando il lancio di un nuovo smartphone. Dopo il lancio dello Xiaomi 13 Ultra di ormai qualche mese fa, l'azienda cinese ha in mente di allargare la famiglia della serie 13.

Infatti, i colleghi di 4gnews riportano che Xiaomi dovrebbe lanciare lo Xiaomi 13T Pro il prossimo 1 settembre con l'intenzione di anticipare l'evento di Apple. Secondo i rumor, Xiaomi dovrebbe lanciare in Cina il Redmi K60 Ultra (o Extreme Edition) durante il mese di agosto, per poi lanciare lo stesso in Europa con il nome di Xiaomi 13T Pro a settembre (quello in foto è lo Xiaomi 12T Pro).

I rumor su di lui dicono che sarà animato dal nuovo Dimensity 9200+, che dovrebbe contendersi la scena con lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy in termini di potenza, ma bisogna guardare anche le altre specifiche, alcune già emerse a giugno.