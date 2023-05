Xiaomi Pad 6 sembra quasi un iPad Pro, ma speriamo che non costi altrettanto

Caratteristiche tecniche Xiaomi Pad 6

Già dal design, Xiaomi Pad 6 ricorda vagamente un iPad Pro, ma la somiglianza aumenta sensibilmente guardando anche i due accorsi disponibili: Xiaomi Smart Pen , lo stylus per disegnare e prendere appunti, e la Xiaomi Pad 6 Keyboard , ossia la cover con tastiera per digitare con massima comodità.

Molto interessante anche la porta USB 3.2 Gen 1, che supporta velocità fino a 5 Gbps e uscita video in 4K a 60 fps , oltre che le tecnologie incluse in MIUI Pad 14 e denominate Converence tools: si tratta di strumenti pensati per ottimizzare le videochiamate, come la cancellazione del rumore e la possibilità di mantenere il soggetto sempre al centro dell'inquadratura (FocusFrame).

Uscita e prezzo

Xiaomi Pad 6 sarà disponibile in tre colorazioni (Champagne, Gravity Grey and Mist Blue), ma purtroppo al momento non conosciamo né la data di lancio, né il prezzo. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno nuove informazioni in merito.