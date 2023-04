L'attesa sta per finire per Xiaomi Pad 6: sfida aperta a Samsung

Siamo in un periodo in cui i grandi produttori tecnologici, o almeno buona parte di essi, sono tornati alla ribalta anche nel settore di mercato dei tablet. Questo non è mai stato messo in dubbio per Samsung, mentre altri come Xiaomi e OPPO sono tornati ad affacciarsi negli ultimi anni.

Xiaomi nello specifico ha sorpreso tutti in positivo con la serie Xiaomi Pad 5 lanciata due anni fa. Ora l'azienda cinese è pronta a svelare la nuova generazione Xiaomi Pad 6 dopo mesi di rumor e anticipazioni.

Le immagini che trovate in galleria mostrano una parte del design della nuova serie Xiaomi Pad 6: vediamo dei tablet con bordi arrotondati, con un modulo fotografico posteriore quadrato abbastanza pronunciato che accoglie due sensori. Non mancherà il supporto a una tastiera dedicata e alla penna per migliorare la produttività.