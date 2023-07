Xiaomi Pad 6 in Italia vuole essere irresistibile: promo a 399 euro su Amazon Italia

Xiaomi è uno di quei produttori particolarmente attivi sul mercato, e non solo per i suoi smartphone visto che negli ultimi anni è tornata alla carica anche nel settore dei tablet.

I più recenti dispositivi presentati in questo contesto sono quelli della serie Xiaomi Pad 6. I nuovi tablet dell'azienda cinese sono stati ufficializzati lo scorso aprile e ora abbiamo notizia del loro ufficiale debutto anche nel mercato italiano.

Il nuovo Xiaomi Pad 6 arriva ufficialmente in Italia in diverse varianti che si differenziano per quantitativo di RAM e storage interno. Vi ricordiamo che la sua scheda tecnica è particolarmente interessante, con un processore Qualcomm Snapdragon 870, un display da 11", 2,8K (2.880 x 1.800 pixel), con refresh rate fino a 144 Hz, RAM fino a 8 GB e comparto audio che offre ben 4 speaker con supporto Dolby Atmos.