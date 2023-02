Xiaomi Pad 6 e 6 Pro escono allo scoperto: lancio entro giugno?

Due tablet simili ma con un'anima differente

Se Xiaomi Pad 5 e Xiaomi Pad 5 Pro differiscono per le dimensioni (il primo ha uno schermo da 11 pollici mentre il secondo arriva a 12,4), i nuovi Xiaomi Pad 6, di cui si vocifera da quasi un anno, avranno lo stesso schermo.

Il noto leaker Digital Chat Station ha infatti rivelato sulla piattaforma di messaggistica cinese Weibo che Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro saranno dotati di uno schermo da circa 11 pollici (2880x 1800) con frequenza di aggiornamento di 120 o 144Hz e supporto a Dolby Vision e HDR10+.

Ricordiamo che l'anno scorso i rumor indicavano uno schermo da ben 14" per Xiaomi Pad 6 Pro.

Per quanto riguarda il tipo di pannelli, i modelli precedenti erano LCD, e non è chiaro se per quest'anno ci sarà il passaggio all'AMOLED.

Passando al SoC abbiamo le differenze maggiori:

Xiaomi Pad 6 utilizzerà lo stesso Snapdragon 870 di Xiaomi Pad 5 Pro (1 x 3.2GHz + 3 x 2.42GHz + 4 x 1.8GHz)

utilizzerà lo stesso di Xiaomi Pad 5 Pro (1 x 3.2GHz + 3 x 2.42GHz + 4 x 1.8GHz) Xiaomi Pad 6 Pro passerà al ben più performante Snapdragon 8+ Gen 1 (1 x 3.2GHz + 3 x 2.75GHz + 4 x 2GHz)

I tagli di memoria non dovrebbero vedere una rivoluzione e arriveranno fino a 12 GB per la RAM e fino a 512 GB per lo spazio di archiviazione interno. Non sono state specificate le varianti, anche se è logico supporre che Xiaomi Pad 6 avrà accesso ai tagli minori.