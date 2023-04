Xiaomi MIX Fold 3 eredita molte caratteristiche da Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi non è marchio da aggiornamenti conservativi e a ogni versione dei suoi prodotti alza l'asticella per continuare a stupire e soprattutto a insidiare il regno di Samsung, magari anche nel settore dei pieghevoli .

Secondo quanto trapelato, il telefono sarà dotato di alcune caratteristiche ereditate dall'ultimissimo Xiaomi 13 Ultra, come processore e, soprattutto, fotocamera principale.

Il SoC sarà infatti lo stesso Snapdragon 8 Gen 2, mentre la fotocamera posteriore principale sarà il promettente sensore Sony IMX989 da 1 pollice e 50 MP.

Secondo xiaomiui, alcune caratteristiche del dispositivo non sono ancora definitive, e se per il momento il design è lo stesso del predecessore, con uno schermo anteriore da 6,56 pollici e uno interno pieghevole da 8,02 pollici, tutto potrebbe ancora cambiare.

Per quanto riguarda la batteria, si parla di un'unità da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida via cavo da 90 W e la ricarica wireless da 50 W, mentre il sistema operativo sarà Android 13, probabilmente con MIUI 14.

Il sito riporta inoltre il numero di modello dello smartphone pieghevole, 2308CPXD0C, il nome in codice, Babylon, e il codice di identificazione, M18 (MIX Fold 2 era L18).