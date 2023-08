Xiaomi Mix Fold 3 verrà equipaggiato con Snapdragon 8 Gen 2 overclockato

Xiaomi, lunedì 14 agosto, durante un evento speciale che si terrà in Cina, presenterà ufficialmente il Mix Fold 3. Tuttavia, nelle scorse ore, una versione di prova del dispositivo è stato individuata nel database online di Geekbench. In particolare, il dispositivo appare equipaggiato con una versione overcloccata del processore Snapdragon 8 Gen 2. Nello specifico, il core Prime arriva fino a 3,36 GHz, che è esattamente lo stesso livello di Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy, ovvero la versione personalizzata del chip dedicata agli ultimi top di gamma di Samsung.

Passando ai punteggio, Mix Fold 3 ha ottenuto un punteggio single-core di 2.071 e un punteggio multi-core di 5.419. Sul piano del software, il pieghevole è equipaggiato con Android 13, abbinato a 16 GB di RAM. Nessuna informazione, invece, sulla quantità della memoria interna. Per quanto riguarda le indiscrezioni, sembrerebbe che il nuovo smartphone di Xiaomi avrà uno schermo interno da 8,02" con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre lo schermo esterno da 6,5" sarà FHD+ (con supporto al refresh rate a 120 Hz).