Ultime su Mix Fold 3: Xiaomi non ama gli aggiornamenti incrementali

Grazie alle anticipazioni degli ultimi mesi, si stanno delineando le caratteristiche del nuovo Xiaomi Mix Fold 3, il pieghevole che il gigante cinese potrebbe lanciare a breve (ecco come togliere la pubblicità sulla MIUI).

Ora dalla Cina il leaker Digital Chat Station offre nuovi scorci sul dispositivo, sia per quanto riguarda il design che le caratteristiche tecniche. Andiamo a scoprirle.

Partendo dal design, il tipster rivela che il nuovo pieghevole di Xiaomi sarà di un corpo in vetro curvo bianco e di un nuovo tipo di cerniera che, secondo alcuni rumor, dovrebbe essere la stessa adottata dal prossimo Samsung Galaxy Z Fold 5. Digital Chat Station ha anche aggiunto che il Mix Fold 3 continuerà ad essere caratterizzato da un design sottile e leggero, proprio come il suo predecessore.

Il leaker non si ferma qui e, oltre a confermare la presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 2, rivela che il pieghevole di Xiaomi sarà dotato di un blocco fotocamere composto da ben quattro obiettivi.

Oltre a principale e ultra grandangolare, ci saranno infatti due ottiche zoom, una con zoom ottico 3,2x, e un periscopio con zoom 5x.

L'ultra grandangolare dovrebbe essere da 13 MP, mentre sulla principale ci sono voci contrastanti. Se infatti un recente leak aveva suggerito la presenza del sensore Sony IMX989 da 1 pollice e 50 MP di Xiaomi 13 Ultra, il sito My Smart Price suggerisce che verrà montato il più modesto Sony IMX766 da 50 MP.

Discrepanze anche sulla ricarica. Digital Chat Station afferma che dovrebbe essere da 67 W cablata e da 50 W in modalità wireless, mentre il precedente rumor aveva parlato di 90 W cablata e 50 W wireless. Sulla capacità, invece, non si hanno informazioni, ma dovrebbe essere almeno di 4.500 mAh, il valore di quella montata sul Mix Fold 2.

Nessuna parola neanche sugli schermi, ma ricordiamo che Mix Fold 2 offre uno schermo interno AMOLED 2K pieghevole da 8,02 pollici e uno frontale da 6,56 pollici, entrambi a 120Hz.

Xiaomi Mix Fold 3 dovrebbe essere annunciato in Cina l'11 agosto, secondo xiaomiui, e tutto lascia supporre che come Mix Fold 2 sarà disponibile solo per il mercato cinese.