Xiaomi MIX Fold 3 ufficiale: il pieghevole che non ha paura di Samsung Z Fold 5

Xiaomi MIX Fold 3 ha un prezzo di listino pari a 8.999 Yuan per il mercato cinese. Al momento non è ancora stato annunciato ufficialmente per il mercato europeo, quindi non abbiamo un prezzo in euro. Sono tre le colorazioni disponibili: nero, oro e Composite Fiber. Le edizioni in vendita sul mercato cinese sono quelle che trovate a seguire.

MIX Fold 3 12 GB + 256 GB : 8.999 Yuan (circa 1.137€)

: 8.999 Yuan (circa 1.137€) MIX Fold 3 16 GB + 512 GB : 9.999 Yuan (circa 1.263€)

: 9.999 Yuan (circa 1.263€) MIX Fold 3 16 GB + 1 TB: 10.999 Yuan (circa 1.389€)

I prezzi cinesi al cambio in euro sono ovviamente più bassi rispetto a quelli di un Samsung Galaxy Z Fold 5, che nel nostro mercato parte da 1.999€. Non vi fate ingannare però, perché se dovesse arrivare anche in Italia, il nuovo MIX Fold 3 potrebbe costare ben oltre i 1.500€ di partenza.

Per il momento rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni sulla disponibilità in Italia. Intanto, a seguire trovate tutte le immagini per ciascuna delle colorazioni disponibili, in modo da poter apprezzare le leggere differenze stilistiche.