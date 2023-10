Importante novità per Xiaomi: al posto di MIUI 15 potrebbe lanciare MiOS

Xiaomi, che ha già avviato la distribuzione della MIUI stabile basata su Android 14, starebbe pensando ad una decisione piuttosto importante. In particolare, secondo il noto informatore Digital Chat Station il produttore cinese potrebbe saltare il rilascio di MIUI 15 per lanciare un sistema operativo totalmente inedito dal nome di MiOS.

Entrando nei dettagli della notizia, ancora non si sa se MiOS sarà semplicemente un'interfaccia personalizzata di Android oppure un sistema operativo mobile completamente nuovo. A riguardo, alcune indiscrezioni hanno suggerito che Xiaomi starebbe pensando di seguire le orme di Huawei, ovvero di lanciare il proprio sistema operativo basato su Android Open Source Project (AOSP). Esso potrebbe essere disponibile per smartphone, tablet, dispositivi indossabili e persino per i veicoli elettrici firmati dall'azienda cinese.