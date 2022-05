Xiaomi Fire TV 4K: in Italia i primi televisori con Fire OS, basato su Android

In molti conosceranno le Fire TV Stick di Amazon, dei dongle HDMI in grado di rendere smart anche il televisore più datato, che da anni sono campioni di vendite durante i vari Prime Day / Black Friday. Queste "pennine" sono basate su Fire OS, un fork di Android, che a breve si aggiornerà alla versione 8 con Android 11. Il motivo di questo preambolo è che oggi Xiaomi porta in Italia qualcosa di inedito: un tris di televisori 4K basati su Fire OS, chiamati Xiaomi TV F2, che nemmeno a farlo apposta sono particolarmente economici (soprattutto al lancio).

La serie Xiaomi TV F2 con Fire TV vanta al momento tre modelli, da 43, 50 e 55 pollici, ma nulla le vieta di espandersi in futuro. La sola differenza fra i tre è la diagonale del display. Sono tutte TV 4K HDR/HLG a 60Hz con funzione MEMC per una migliore fluidità, dotate di due speaker da 12 Watt e di supporto Dolby Atmos (solo in uscita tramite la porta eARC HDMI 2.1), Dolby Audio™, DTS-HD® e DTS-Virtual:X.

Sono presenti tutte le app che magari già conoscerete dalle varie Fire TV Stick, anche perché il sistema operativo è sempre Fire OS 7. Tra queste segnaliamo ovviamente Prime Video, ma anche Netflix, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e tutte le altre app disponibili sull'app store di Amazon.

Il telecomando incluso, che è sia ad infrarossi che Bluetooth, permette di controllare vari dispositivi, e dispone di un microfono per l'integrazione con Alexa. Potrete cercare e riprodurre contenuti, lanciare applicazioni, ed anche cambiare canale solo con la vostra voce. Chiariamo però che il controllo vocale funziona solo a TV acceso, non come uno smart speaker con Alexa che è always-on.