Xiaomi "anticipa" Google: Xiaomi 13, 13 Pro e 12T si aggiornano ad Android 14 con MIUI 14 (Stable Beta)

Molti appassionati di Android sono in attesa del rilascio ufficiale di Android 14. In attesa di Google, Xiaomi ha deciso di portare il lavoro avanti. Nelle scorse ore, infatti, l'azienda cinese ha rilasciato la "Stable beta" di Android 14 con MIUI 14 per tre smartphone: si tratta di Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 12T.

Questo tipo di aggiornamento, solitamente, è quello finale, ovvero il pacchetto che poi viene distribuito come aggiornamento stabile per tutti gli utenti. Passando ai dettagli della notizia, il pacchetto OTA ha un peso complessivo di ben 5,4 GB ed include anche le patch di sicurezza di agosto. In particolare, l'update implementa sugli smartphone sopra citati le seguenti versioni: