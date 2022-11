Xiaomi 13 potrebbe essere lanciato come Xiaomi 14: ecco le prime specifiche

Il lancio, invece, sarebbe stato previsto nel mese di dicembre 2022 (in Europa ad inizio 2023) , mentre su "3C" sono apparse alcune caratteristiche di un modello identificato col numero di modello "2211133C" (dovrebbe essere il modello "standard"). Questo dispositivo avrà al massimo 12 GB di RAM, Snapdragon 8 Gen 2 con clock a 3,2 GHz, mentre il software si baserà sulla MIUI 14 (Android 13). Le fotocamere – inserite in un modulo di forma quadrata – saranno tre, tra cui il sensore principale da 50 MP . Il display avrà una diagonale da 6,2" con risoluzione FullHD+, con refresh rate a 120 Hz.

Xiaomi è pronta a lanciare la sua nuova serie di smartphone di punta in Cina . La società, infatti, ha già confermato che i nuovi modelli avranno delle specifiche tecniche di primo livello, a partire dalla presenza del nuovo processore di Qualcomm , lo Snapdragon 8 Gen 2. Per quanto riguarda la denominazione degli inediti dispositivi, ancora nessuna novità, anche se ci si aspetta che si chiameranno "Xiaomi 14" (saltando, dunque, la "serie 13").

La batteria, infine, sarà da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Sempre lato ricarica, alcune indiscrezioni in passato suggerirono l'ipotesi che la variante "Pro" avesse supportato il supporto alla ricarica rapida da 120 W, la ricarica wireless da 50 W e la ricarica wireless inversa da 10 W (a riguardo, però, non c'è ancora nessuna conferma). In ogni caso al debutto della nuova serie di Xiaomi dovrebbe mancare poco, almeno in Cina. Quindi ancora un po' di pazienza da parte degli utenti e tutto verrà rivelato.