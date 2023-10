Xiaomi 14 Pro si mostra in alcuni render: modulo della fotocamera enorme e display piatto!

Il lancio della serie Xiaomi 14 è prevista per il mese prossimo e con ogni probabilità sarà composta da tre smartphone: Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro e Xiaomi 14 Ultra. In tal senso, nelle ultime ore, l'informatore noto come OnLeaks ha messo a disposizione dei render in alta qualità ed un breve video incentrati sulla variante Pro.