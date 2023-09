Xiaomi presenta oggi a Berlino Xiaomi 13T e 13T Pro , i suoi ultimi top di gamma realizzati in partnership con Leica , per un'esperienza al vertice, non solo dal punto di vista fotografico. Ecco quello che dovete sapere su scheda tecnica e prezzi in Italia , ma non dimenticate anche la nostra recensione di Xiaomi 13T Pro .

Caratteristiche Tecniche

Le differenze tra i due Xiaomi 13T si trovano forse laddove meno ve le aspettate.

Non cambia infatti il display, e non cambiano nemmeno le fotocamere, in entrambi i modelli basate su ottiche Leica Vario-Summicron 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH. Cambia invece il processore, e con esso anche quantitativo e tipologia di RAM e storage, per portare Xiaomi 13T Pro a un livello di prestazioni superiore. In più la ricarica di quest'ultimo è particolarmente rapida, permettendo di fare il pieno in meno di 20 minuti. A dispetto del diverso processore, entrambi gli Xiaomi 13T montano una piastra in acciaio inossidabile VC da 5000 mm2.

Gli Xiaomi 13T hanno anche due stili fotografici originali Leica, Leica Authentic e Leica Vibrant, oltre a 6 filtri Leica che "richiamano il leggendario stile del brand", tra cui Leica Sepia e Leica Blue, e 4 nuove filigrane Leica.

Per quanto riguarda i video, che arrivano fino in 8K, abbiamo anche la possibilità di registrare in LOG 4:2:0 in H.265 a 10 bit, per una post-elaborazione di stampo cinematografico in quanto a qualità del colore.

Inoltre è possibile importare LUT, in modo da avere sempre il proprio stile a portata di mano. E quando vorrete invece riprodurre i video, sappiate che i due altoparlanti integrati supportano il Dolby Atoms, per quanto la sua resa sia logicamente limitata dalle dimensioni del dispositivo.

Avrete notato anche che ci sono tre colorazioni diverse per entrambi i modelli. L scocca posteriore di quello Alpine Blue è in pelle vegana Xiaomi BioComfort, mentre i Meadow Green e Black hanno una back cover in vetro lucido.

Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro riceveranno quattro generazioni di aggiornamenti di Android e cinque anni di patch di sicurezza.

In più sono inclusi 100 GB di spazio cloud Google One per 6 mesi di prova e 3 mesi di YouTube Premium gratis.