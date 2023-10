Xiaomi 13T alla prova fotografica: non basta Leica a convincere DxOMark

Sono passati pochi giorni da quando Xiaomi ha annunciato quelli che sono i suoi nuovi smartphone di fascia alta, la serie Xiaomi 13T arrivata in Italia a un prezzo che parte da 699 euro.

Questi smartphone sono arrivati con grosse aspettative per quanto riguarda il comparto fotografico, il quale è stato realizzato in collaborazione con Leica e che integra sensori di prim'ordine. E allora la prova fotografica di DxOMark assume un rilevante significato, ma peccato che non è andata come ci si aspettasse.