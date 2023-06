Xiaomi 13T e 13T Pro pronti al lancio: ecco i prezzi e le presunte specifiche

È tempo di nuovi smartphone per Xiaomi . Dopo il debutto dell'ultimo Xiaomi 13 Ultra , il produttore cinese si appresta a lanciare altri due dispositivi di fascia alta: si tratta di Xiaomi 13T e 13T Pro . A riguardo, il noto leaker SnoopyTech ha fornito interessanti dettagli sulle specifiche tecniche degli smartphone in questione.

Il modello base dovrebbe avere un display AMOLED a 144 Hz, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna , con una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W). La variante Pro, invece, avrà lo stesso display, ma con ben 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna e la batteria, sempre da 5.000 mAh supporterà la ricarica rapida a 120 W. Entrambi gli smartphone, poi, avranno il comparto fotografico realizzato in collaborazione con lo storico marchio Leica. Per quanto riguarda i processori, entrambi i modelli dovrebbero essere equipaggiati con un processore top di gamma a 4 nm . Le opzioni più probabili sono due: Snapdragon 8+ Gen 1 oppure MediaTek Dimensity 9200.

Lato software, entrambi i modelli debutteranno con a bordo la MIUI 14, mentre nella confezione di vendita sarà incluso il caricabatteria. Il lancio è previsto per il 1° settembre con i seguenti prezzi: Xiaomi 13T standard avrà un prezzo di 599 sterline nel Regno Unito, mentre lo Xiaomi 13T Pro costerà un po' di più, 799 sterline. Dunque, le informazioni sui due dispositivi sono piuttosto chiare: non rimane che attendere le comunicazioni ufficiali per sapere tutti i dettagli su Xiaomi 13T e 13T Pro.