Xiaomi 13T Pro 5G mostra i muscoli: scheda tecnica da vero top

Stiamo parlando dei dispositivi che arriveranno sul mercato, almeno in quello europeo, con il nome di Xiaomi 13T . Nello specifico, sono emerse informazioni che riguardano Xiaomi 13T Pro 5G . Dopo aver conosciuto il suo design nel dettaglio, grazie al leaker Yogesh Brar siamo in grado di dare un'occhiata alle sue specifiche tecniche principali.

Andiamo a vederle insieme, ricordandovi che comunque non si tratta di dettagli confermati ufficialmente da Xiaomi:

Display : 6,67" 1.5K OLED, refresh rate fino a 144Hz

: 6,67" 1.5K OLED, refresh rate fino a 144Hz Processore : MediaTek Dimensity 9200+

: MediaTek Dimensity 9200+ Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel (OIS), ottiche Leica Grandangolo : 13 megapixel Telephoto : 50 megapixel

: Sistema operativo : Android 13 con la MIUI 14

: Android 13 con la MIUI 14 Certificazioni : IP68

: IP68 Sicurezza : sensore d'impronte integrato nel display

: sensore d'impronte integrato nel display Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida a 120W

Insomma, vediamo tutti gli ingredienti per un dispositivo in grado di competere su tutti i fronti con gli attuali top di gamma assoluti che troviamo sul mercato.

Al momento ancora non conosciamo i dettagli su quando Xiaomi prevede di presentarlo e lanciarlo ufficialmente sul mercato. Le ultime indiscrezioni trapelate in rete indicano il 1 settembre come data presunta. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.