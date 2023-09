Xiaomi 13T sempre più invitante: 300 euro in meno rispetto a Xiaomi 13

Per la famiglia Xiaomi 13T sembra doversi ripetere quanto appena affermato per le serie precedenti. Dopo aver visto in anteprima il design di Xiaomi 13T e le specifiche presunte per il modello standard e per la variante Pro, è ora di apprendere interessanti dettagli che riguardano il prezzo di lancio .

Grazie infatti a quanto riferito dal noto leaker Ishan Agarwal, possiamo dare un'occhiata ai presunti prezzi di lancio dei nuovi modelli di casa Xiaomi. Andiamo a vederli insieme:

Xiaomi 13T 8GB/256GB al prezzo di 650€ .

. Xiaomi 13T Pro 12GB/256GB al prezzo di 800€ .

. Xiaomi 13T Pro 16GB/1TB al prezzo di 1.000€.

Cercando di fare un confronto con i prezzi di lancio della serie Xiaomi 13, vediamo come la variante base di Xiaomi 13T dovrebbe costare più di 300€ in meno rispetto a quella base di Xiaomi 13.

Questo almeno per quanto riguarda il mercato europeo.

Insomma, un prezzo che parte da 650€ per una serie di smartphone top di gamma è sicuramente molto interessante ai giorni attuali. Anche perché ormai non ci sono produttori che propongono prezzi così aggressivi per i loro top di gamma, compreso Google che con i nuovi Pixel 8 sembra deciso a incrementare in maniera rilevante i prezzi di lancio.

C'è anche da dire che la serie T è sempre stata considerata un gradino leggermente più in basso rispetto ai flagship che l'azienda lancia a inizio anno, come gli Xiaomi 13 di quest'anno. Questa potrebbe essere la carta vincente per soddisfare chi non vuole spendere troppo ma avere ottime performance. Staremo a vedere se quanto appena trapelato verrà confermato durante la presentazione ufficiale prevista per il 26 settembre.