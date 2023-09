La serie Xiaomi 13T, realizzata con Leica, verrà lanciata questo mese

Da tempo circolano indiscrezioni sulla nuova serie di smartphone di Xiaomi , ovvero Xiaomi 13T. A riguardo, ora è arrivata l'ufficialità: l'azienda cinese, infatti, ha comunicato la data di lancio dei nuovi dispositivi Android. In particolare, il CEO della società Lei Jun ha rivelato su X che la serie Xiaomi 13T verrà lanciata il 26 settembre a Berlino. Il dirigente ha anche aggiunto che i telefoni sono stati "co-ingegnerizzati con Leica ".

Altri dettagli su Xiaomi 13T e 13T Pro non sono stati anticipati, tuttavia in passato qualcosa è emerso. Ad esempio, si vocifera che entrambi gli smartphone avranno una batteria da 5.000 mAh, uno schermo OLED a 144 Hz e un grado di protezione IP68 . La variante Pro, poi, dovrebbe rappresentare una versione ottimizzata del Redmi K60 Extreme Edition lanciato esclusivamente in Cina.

Il dispositivo, dunque, dovrebbe essere equipaggiato con il chipset Dimensity 9200 Plus, ricarica cablata da 120 W e avere fino a 1 TB di spazio di archiviazione.

Il modello standard, invece, potrebbe essere dotato di un chipset Dimensity 8200 Ultra, velocità di ricarica di 67 W e avere fino a 256 GB di spazio di archiviazione.