Xiaomi 13T dal vivo: ecco come sarà il nuovo smartphone di Xiaomi

Direttamente dall'Iran sono giunte alcune foto con protagonista il nuovo smartphone Xiaomi 13T, che dovrebbe essere la versione globale di Redmi K60 Ultra . Le immagini mettono in mostra un design piuttosto simile a Xiaomi 13T Pro , che invece rappresenterà la versione globale di Redmi K60 Ultra. A colpire subito è un dettaglio (o meglio, l'assenza di un dettaglio). Difatti, accanto al sensore fotografico principale da 50 MP non compare il marchio Leica .

Passando alle altre specifiche, lo smartphone sarà disponibile in nero e verde, mentre il display da 6,67" sarà di tipo OLED con supporto alla frequenza di aggiornamento a 144 Hz (con risoluzione 1220x2712). Il processore che muoverà tutto sarà il MediaTek Dimensity 8200 Ultra, abbinato a 8 GB di RAM ed a 256 GB di memoria interna. La batteria, invece, avrà una capacità di 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, oltre al sensore principale da 50 MP, spazio ad una lente ultrawide da 8 MP e ad un sensore per le Macro con risoluzione di 2 MP.