Xiaomi 13T senza veli: design completo e occhio alla fotocamera

Aumenta sempre di più l'attesa in casa Xiaomi per il lancio dei nuovi smartphone top di gamma, e di conseguenza anche le aspettative nei confronti dei nuovi Xiaomi 13T.

I modelli della serie Xiaomi 13T arriveranno nella variante standard e in quella Pro. Durante le ultime settimane abbiamo appreso significativi dettagli in merito a questi dispositivi, soprattutto per quanto riguarda le specifiche tecniche attese.

Ora grazie al noto e affidabile leaker Evan Blass abbiamo modo di vedere il design completo di Xiaomi 13T. Le immagini che trovate in basso mostrano proprio il nuovo dispositivo di casa Xiaomi: posteriormente vediamo una cover che sembra essere realizzata in pelle, ma che arriverà anche in nero, mentre il modulo fotografico è rettangolare, ospita tre sensori, di cui due di grandi dimensioni, e ha n bella la vista la menzione alla collaborazione con Leica per lo sviluppo tecnico del comparto fotografico.