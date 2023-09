Xiaomi 13T sfida iPhone: 4 major update e 5 anni di patch

Xiaomi sfoggia ogni tra gli smartphone più allettanti del panorama mondiale, e gli ultimi arrivati sono i dispositivi della serie Xiaomi 13. Dopo averli conosciuti a fondo ci prepariamo alla nuova serie Xiaomi 13T.

La nuova famiglia Xiaomi 13T vedrà arrivare due modelli, quello standard e il Pro. Negli ultimi giorni abbiamo visto arrivare diversi leak, soprattutto in merito alle specifiche tecniche di Xiaomi 13T e 13T Pro. Ora ne sappiamo di più in merito a come sarà la politica di aggiornamenti software.

Xiaomi ha annunciato, tramite il suo direttore generale della comunicazione Daniel Desjarlais, che la serie Xiaomi 13T godrà di un supporto software più ampio rispetto a quanto accade ai precedenti top di gamma della casa cinese.