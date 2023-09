Xiaomi 13T e 13T Pro: ecco tutti i colori

I rendering trapelati mostrano che Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro saranno presentati nei colori nero, verde e blu (che sembra più indaco/azzurro ). Le varianti di colore nero e verde sembrano avere pannelli posteriori in vetro, mentre le varianti di colore blu hanno una finitura in ecopelle. Diamogli un'occhiata!

Se siete fan Xiaomi , probabilmente il lancio dei prossimi iPhone di domani vi lascerà indifferenti ma sarete molto più interessati alla presentazione dei nuovi Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro del 26 settembre (sapete come eliminare la pubblicità dalla MIUI ?).

Xiaomi 13T

I telefoni riceveranno 4 anni di aggiornamenti maggiori e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza, mentre i prezzi europei dovrebbero partire da 699 euro per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Xiaomi 13T Pro

Queste sono invece le caratteristiche presunte di Xiaomi 13T Pro.

Display : 6,67" 1.5K OLED, refresh rate fino a 144Hz, 2600 nit luminosità di picco

: 6,67" 1.5K OLED, refresh rate fino a 144Hz, 2600 nit luminosità di picco Processore : MediaTek Dimensity 9200+

: MediaTek Dimensity 9200+ Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Sony IMX707 (OIS), ottiche Leica Grandangolo : 13 megapixel Telephoto : 50 megapixel

: Fotocamera anteriore : 20 MP

: 20 MP Sistema operativo : Android 13 con la MIUI 14

: Android 13 con la MIUI 14 Certificazioni : IP68

: IP68 Sicurezza : sensore d'impronte integrato nel display

: sensore d'impronte integrato nel display Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida a 120W

Come per Xiaomi 13T, anche i 13T Pro riceveranno 4 anni di aggiornamenti maggiori e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza, mentre per quanto riguarda i prezzi europei si presume che la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione costerà 899 euro.