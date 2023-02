Xiaomi 13: l'unboxing che non lascia nulla all'immaginazione

Abbiamo visto l'azienda cinese presentare ufficialmente la serie Xiaomi 13 in Cina qualche settimana fa. In tale occasione abbiamo avuto modo di vedere la promettente scheda tecnica completa, la quale include un comparto fotografico di prim'ordine sviluppato in collaborazione con Leica .

I nuovi top di gamma Xiaomi dovrebbero ora arrivare anche a livello internazionale, e anche in Italia ci si prepara al loro debutto. In attesa dell'annuncio ufficiale, abbiamo modo di avere un nuovo assaggio di Xiaomi 13 grazie alle immagini che trovate nella galleria a fine articolo.

Le immagini si riferiscono ad un reale unboxing del dispositivo. Nelle foto vediamo uno Xiaomi 13 in colorazione bianca, con la scatola che conferma la collaborazione con Leica che dovrebbe alzare l'asticella delle performance fotografiche.

Posteriormente vediamo il modulo fotografico sporgente di forma quadrata, mentre il display anteriore presenta un unico foro centrale per ospitare la fotocamera anteriore.

Qui in basso trovate tutte le specifiche tecniche di Xiaomi 13:

Display : 6,36" (2.400 x 1.080 pixel) Full HD+ E6 AMOLED 20:9 HDR10 +, 120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate, fino a 1900 nits, 5,000,000:1 (Min) contrast ratio, HDR10+, Dolby Vision

: 6,36" (2.400 x 1.080 pixel) Full HD+ E6 AMOLED 20:9 HDR10 +, 120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate, fino a 1900 nits, 5,000,000:1 (Min) contrast ratio, HDR10+, Dolby Vision Processore : Octa Core Snapdragon 8 Gen 2 4nm

: Octa Core Snapdragon 8 Gen 2 4nm GPU : Adreno 740

: Adreno 740 RAM : 8GB / 12GB LPPDDR5x 8530Mbps

: 8GB / 12GB LPPDDR5x 8530Mbps Storage interno : 128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0

: 128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Sistema operativo : MIUI 14 basata su Android 13

: MIUI 14 basata su Android 13 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, 1/ 1.49" Sony IMX800, f/1.8 aperture, Hyper OIS, LED flash Grandangolo : 12 megapixel, 120°, f/2.2 Teleobiettivo : 10 megapixel, 3.2X, f/2.0, OIS, 8K video recording

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel, f/2.0

: 32 megapixel, f/2.0 Sicurezza : sensore d'impronte nel display, sensore infrarossi

: sensore d'impronte nel display, sensore infrarossi Audio : USB Type-C audio, Hi-Res audio, Stereo speaker, Dolby Atmos

: USB Type-C audio, Hi-Res audio, Stereo speaker, Dolby Atmos Dimensioni : 152,8 × 71,5 × 7,98mm (vetro) / 8,1mm (pelle)

: 152,8 × 71,5 × 7,98mm (vetro) / 8,1mm (pelle) Peso : 189g (vetro) / 185g (pelle)

: 189g (vetro) / 185g (pelle) Certificazione : resistenza ad acqua e polvere (IP68)

: resistenza ad acqua e polvere (IP68) Connettività : 5G SA/NSA,Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

: 5G SA/NSA,Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC Batteria: 4.500mAh con ricarica rapida a 67W cablata, 50W wireless, 10W reverse wireless

Quanto appena elencato si riferisce alle specifiche del modello per il mercato cinese, ma possiamo aspettarci che le vedremo in blocco anche sul modello che debutterà in Europa e in Italia.

Il lancio internazionale di Xiaomi 13 dovrebbe avvenire nell'ambito del prossimo Mobile World Congress che si terrà a Barcellona.