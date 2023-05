Xiaomi è la nuova Apple: il 13 Ultra costerà più di un iPhone 14 Pro Max

Si torna a parlare dello smartphone fotocamera più atteso degli ultimi tempi, lo Xiaomi 13 Ultra che abbiamo conosciuto solo sulla carta dopo la presentazione ufficiale per il mercato asiatico.

Secondo quanto confermato da diverse fonti, Xiaomi 13 Ultra dovrebbe arrivare in Europa al prezzo di 1.499€. Questo sarebbe il prezzo indicato per la variante con 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Il dispositivo dovrebbe arrivare con caricatore rapido e case in confezione.

Se venisse confermato da Xiaomi, si tratterebbe sicuramente di un prezzo importante. Una cifra che ci ricorda molto quella della fascia di prezzo preferita da Apple.

L'azienda cinese ancora non ha specificato quando il nuovo Xiaomi 13 Ultra arriverà effettivamente in Europa. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.