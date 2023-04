Xiaomi 13 Ultra non sembra nemmeno uno smartphone, ma chissà quanto costerà!

Le nuove immagini dello smartphone trapelate online confermano quanto appena detto: vediamo uno smartphone che posteriormente è sostanzialmente una fotocamera . Vediamo infatti un grande modulo circolare , al cui interno scorgiamo ben quattro grandi sensori. Il look ci ricorda vagamente il Nokia PureView di qualche anno fa.

Xiaomi 13 Ultra viene definito da Xiaomi come un dispositivo co-ingegnerizzato dalla stessa Xiaomi e Leica . Questo sottolinea ancora di più la propensione alla fotografia che avrà lo smartphone.

Nelle ultime ore sono emerse online nuove informazioni che riguardano proprio il lancio imminente di Xiaomi 13 Ultra . Il modello di casa Xiaomi, che completerà la serie Xiaomi 13 che già conosciamo , verrà ufficializzato in Cina il prossimo 18 aprile .

Cresce l'attesa attorno al prossimo gioiello che sta per presentare Xiaomi nel panorama smartphone . Parliamo ovviamente di Xiaomi 13 Ultra, il dispositivo dell'azienda cinese che dovrebbe stupire soprattutto in termini di performance fotografiche .

Le immagini ci mostrano anche come Xiaomi 13 Ultra sarà resistente ad acqua e polvere, con una certificazione IP68 resa possibile anche dall'impiego di nanotecnologia di seconda generazione per realizzare la cover posteriore. Non mancherà di esserci nemmeno un sistema di raffreddamento. La risoluzione del display arriverà a 1440 x 3200 pixel, con luminosità di picco a 2.600 nits.