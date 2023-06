Xiaomi 13 Ultra arriva in Italia

Nel corso delle ultime settimane sono emersi i primi dettagli sul debutto europeo di Xiaomi 13 Ultra , con alcuni rumor non molto confortanti sul prezzo di lancio . Ora finalmente l'azienda cinese esce allo scoperto sul debutto in Italia .

Xiaomi ha infatti annunciato ufficialmente che il nuovo Xiaomi 13 Ultra arriverà ufficialmente sul mercato italiano a partire dal 12 giugno. Il nuovo top di gamma Xiaomi sarà in vendita in quantità limitata in Italia a partire dalle ore 10 del 12 giugno. La menzione alla quantità limitata ci fa ipotizzare che Xiaomi non ha allocato molte scorte per il suo Xiaomi 13 Ultra, almeno nella prima fase di commercializzazione.

Oltre a questo, Xiaomi annuncia che dal 9 al 12 giugno sarà possibile provare in prima persona Xiaomi 13 Ultra.

Si tratterà di sessioni one-to-one in Casa Xiaomi, in Piazza Pio XI 5 a Milano, in cui un esperto di prodotto dell'azienda introdurrà il visitatore alle principali caratteristiche dello smartphone. Per partecipare sarà necessario prenotarsi tramite questo link.

Nell'annuncio ufficiale di Xiaomi per il mercato italiano non è stato menzionato il prezzo di lancio. Immaginiamo che questo dettaglio lo conosceremo in via ufficiale proprio dal 12 giugno.