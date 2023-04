Xiaomi 13 Ultra non prova nemmeno lontanamente a fingere di non essere un cameraphone

Pronti a conoscere le ultime notizie sul prossimo top di gamma di Xiaomi? Il marchio cinese, infatti, è pronta a lanciare il nuovo Xiaomi 13 Ultra, che dovrebbe esordire in Cina il 18 aprile. A seguire, poi, il debutto sul mercato globale. Grazie alle ultime indiscrezioni, diffuse da Smartprix in collaborazione con OnLeaks, possiamo conoscere qualcosa in più sul design dello smartphone.