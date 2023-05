Lo smartphone fotocamera più atteso arriverà in Europa

Il dispositivo è stato presentato ufficialmente per il mercato cinese , e quando è stato svelato subito ci siamo chiesti se potesse arrivare anche dalle nostre parti. Nelle ultime ore sono emerse online confortanti notizie proprio su questo aspetto.

Stando infatti a quanto riferito dal noto leaker SnoopyTech, Xiaomi 13 Ultra dovrebbe arrivare anche nei mercati europei. Il modello dovrebbe arrivare dalle nostre parti con 512 GB di storage interno e nelle colorazioni Blue e Green.

Chiaramente non abbiamo indicazioni accurate in merito a cosa aspettarci in termini di prezzi e tempistiche di commercializzazione.

Non abbiamo dubbi sul fatto che il primo sarà alto.