Xiaomi 13 Ultra non sbaraglia DxOMark

Xiaomi 13 Ultra è il nuovo top di gamma di casa Xiaomi, quello che è arrivato come il candidato assoluto al titolo di camera-phone dell'anno. Sia in base alla scheda tecnica del suo comparto fotografico che in base alla collaborazione con Leica. Eppure qualcosa potrebbe essere andato storto.

Questo è quanto emerge dalla recente analisi di DxOMark, una delle voci più autorevoli in termini di giudizio fotografico nel settore mobile. Xiaomi 13 Ultra infatti ha totalizzato un punteggio di 140 punti, collocandosi solo al 14° posto nella classifica generale. Il dispositivo ha totalizzato lo stesso punteggio di Pixel 7, e addirittura un punto in meno rispetto a Xiaomi 11 Ultra, il suo predecessore di 2 anni fa.