Xiaomi 13 Ultra arriverà ad aprile, e dopo qualche mese verrà venduto globalmente!

Se Xiaomi 13 Pro (ecco la nostra recensione) non vi è sembrato ancora un top meritevole dei vostri sudati risparmi, preparatevi perché è in arrivo Xiaomi 13 Ultra, che non solo promette meraviglie in campo fotografico, ma potrete anche acquistarlo!

Xiaomi infatti ha appena annunciato l'imminente presentazione del suo nuovo smartphone premium, e confermato quanto dichiarato l'anno scorso da Lei Jun, ovvero la disponibilità sui mercati internazionali.

Per l'occasione è stato pubblicato un tweet dall'account ufficiale del gigante cinese, in cui viene rilanciato un post di Leica che decanta la collaborazione tra i due marchi, e come questa abbia raggiunto il suo apice nel nuovo dispositivo.