Xiaomi 13 Pro si fa vedere: Snapdragon 8 Gen 2 e lancio vicino

Xiaomi è uno dei protagonisti assoluti del mercato smartphone, con i suoi dispositivi che competono principalmente nei settori dei top di gamma Android.

A valle del lancio dei suoi Xiaomi 12, la serie di top di gamma per il 2022, l'azienda cinese sembra ormai quasi pronta a lanciare la prossima generazione. Nelle ultime ore infatti sono trapelati interessanti dettagli su Xiaomi 13 Pro.

L'immagine che trovate qui in basso dovrebbe corrispondere a una delle prime in cui scorgiamo la parte posteriore di Xiaomi 13 Pro. Vediamo un modulo fotografico rettangolare, diviso in sotto-rettangoli ai quali ormai siamo abituati. Si vede anche che la collaborazione con Leica proseguirà.