Xiaomi 13 Series ufficiale in Italia, anche su Amazon: prezzo e specifiche

Oggi Xiaomi ha presentato a Barcellona Xiaomi 13 Series, l'ultima serie di smartphone flagship già disponibile sul mercato internazionale. Una delle novità più importanti è sicuramente la collaborazione tra il marchio cinese e Leica. Si tratta di una partnership che consentirà a Xiaomi 13 e 13 Pro di offrire ai propri utenti un'esperienza fotografica senza precedenti. Altre importanti specifiche interessano la presenza del chip Snapdragon 8 Gen 2 ed il Surge battery management System di Xiaomi, che garantirà alte prestazioni su tutti i fronti. Durante l'evento, infine, è stato presentato anche Xiaomi 13 Lite.

Un comparto fotografico d'eccellenza Il sistema di fotocamere Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH. di Xiaomi 13 Pro copre lunghezze focali da 14mm a 75mm ed è composto da una fotocamera principale grandangolare da 23mm con un sensore IMX989 ultra-grande da 1 pollice, un teleobiettivo flottante da 75mm e una fotocamera ultragrandangolare da 14mm. Inoltre, grazie alla tecnologia di messa a fuoco interna di livello DSLR, il nuovo teleobiettivo da 75mm dello smartphone utilizza un design a lente flottante per ottenere una gamma focale da 10cm all'infinito, perfetta per inquadrare ritratti mozzafiato e splendidi primi piani. Xiaomi 13, invece, possiede uno zoom ottico da 0,6x a 3,2x ed un teleobiettivo da 75 mm. Tra l'altro, è presente il sistema master-lens, una funzione software che offre una grande lunghezza focale e profondità di campo per catturare ritratti perfetti; e gli utenti possono selezionare due stili fotografici distinti - Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look. Grazie a Xiaomi Imaging Engine, i nuovi dispositivi hanno una velocità di acquisizione delle foto migliorata ed un'ottima capacità di mettere a fuoco automaticamente determinati soggetti in movimenti (Xiaomi ProFocus). Entrambi gli smartphone, poi, consentono la regolazione manuale dei parametri in modalità Pro, mentre il 13 Pro supporta i profili fotocamera e colore RAW DNG a 10-bit creati da Adobe. Lato video, infine, i due modelli consentono agli utenti di "Creare in Dolby Vision" con colori vividi, rapporti di contrasto nitidi e dettagli ricchi; di catturare video 4K Ultra Night; e di offrire la stabilizzazione video HyperOIS per catturare video di qualità eccezionale.

Le prestazioni di Snapdragon 8 Gen 2 e la potenza di Xiaomi Surge Sia Xiaomi 13 che 13 Pro sono alimentati da Snapdragon 8 Gen 2 che, rispetto alla generazione precedente, offre un miglioramento delle prestazioni della GPU e dell'efficienza energetica rispettivamente del 42% e del 49%. Anche le performance della CPU e la relativa efficienza energetica sono state ottimizzate rispettivamente del 37% e del 47%. I dispositivi, inoltre, supportano il Wi-Fi 7, mentre Xiaomi 13 Pro possiede la tecnologia High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link che consente connessioni multiple e simultanee a 5GHz e 6GHz, in grado di realizzare velocità ultra-elevate fino a 5,8Gbps, insieme a una latenza ridotta e a un'ottima capacità di rete. Xiaomi 13, invece, è dotato di funzionamento Dual Band Simultaneous (DBS) Multi-Link ed è in grado di realizzare velocità di rete fino a 3,6Gbps. Grazie a Xiaomi Surge - un chip dedicato alla ricarica - i due modelli garantiscono una maggiore longevità alle batterie da 4.500 mAh (Xiaomi 13) e 4.820 mAh (13 Pro). Il primo modello supporta la ricarica turbo via cavo da 67W e la ricarica turbo wireless da 50W; Xiaomi 13 Pro, invece, la ricarica HyperCharge da 120W, in grado di ricaricare al 100% in soli 19 minuti.

Design minimalista e display all'avanguardia Xiaomi 13 - disponibile nelle colorazioni Black, White e Flora Green - adotta un elegante design che combina schermo e bordi piatti con un design posteriore curvo 2.5D. Inoltre, è caratterizzato da un incredibile rapporto schermo/corpo pari al 93,3% e da cornici ultrasottili di 1,61mm. Dotato di un ampio display AMOLED FHD+ da 6,36", Xiaomi 13 garantisce la visualizzazione di contenuti con un'accuratezza dei colori e una luminosità di prim'ordine grazie al materiale AMOLED E6 a fronte di un consumo energetico ridotto. Per quanto riguarda il 13 Pro, è caratterizzato da un corpo in ceramica 3D-curve ed è disponibile in due colori: Ceramic White e Ceramic Black. Il display è un AMOLED WQHD+ da 120Hz e da 6,73". Grazie allo stesso materiale E6, è in grado di raggiungere una luminosità a schermo intero di 1.200 nits e una luminosità di picco di 1.900 nits, oltre a visualizzare colori accurati grazie al display TrueColor. Grazie al supporto di Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG e Dolby Atmos, il dispositivo offre un'esperienza audiovisiva davvero coinvolgente. Entrambi i dispositivi offrono una resistenza alla polvere e all'acqua IP68, garantendo una protezione ottimale e la massima tranquillità.

I servizi premium garantiti Sono 3 le generazioni di aggiornamenti del sistema Android garantiti, mentre saranno 5 gli anni di aggiornamenti delle patch di sicurezza. Gli utenti dei due dispositivi hanno anche diritto a 6 mesi di prova gratuita per il cloud storage Google One fino a 2TB e fino a 6 mesi di YouTube Premium con accesso senza pubblicità a YouTube e all'app YouTube Music. Inoltre, grazie al supporto della funzione digital key per auto di Android, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 consentiranno agli utenti di condividere le chiavi digitali dell'auto con i propri cari per sbloccare, bloccare e avviare l'auto. I vantaggi, però, non finiscono qui. I possessori dei due modelli, infatti, riceveranno 1 riparazione fuori garanzia senza costi di manodopera entro i primi 12 mesi dall'acquisto. Per migliorare ulteriormente l'esperienza complessiva post-vendita, Xiaomi offre ora il servizio di garanzia internazionale per smartphone in oltre 40 mercati in tutto il mondo. Gli utenti degli smartphone Xiaomi 13 Pro che soddisfano le condizioni di garanzia del dispositivo possono usufruire del servizio di garanzia a livello internazionale presso qualsiasi fornitore di servizi autorizzato Xiaomi.

Xiaomi 13 Lite, il modello pensato per i più giovani Lo smartphone è dotato di doppia fotocamera frontale: una da 32 MP e l'altra da 8 MP, che contribuisce a fornire informazioni aggiuntive sulla profondità per ottenere un effetto sfocatura naturale negli autoritratti. Per i social media content creator, il dispositivo offre funzioni utili e divertenti come Dynamic Framing, che rileva in modo intelligente il numero di persone nell'inquadratura, regola automaticamente il campo visivo e ingrandisce o rimpicciolisce a seconda dei casi, riducendo al minimo la distorsione dei selfie; e poi Selfie zoom, Pocket mirror e Xiaomi Selfie Glow, tutti progettati per consentire di scattare selfie di qualità e videochiamare con facilità. Il tutto è alimentato dallo Snapdragon 7 Gen 1, affiancato da un display AMOLED a 120 Hz e funzionalità di ricarica rapida da 67W. Per quanto riguarda le dimensioni, lo smartphone è sottile 7,23 mm e pesa 171g. La batteria, invece, è da 4.500 mAh.

Prezzo e Uscita

Xiaomi 13 Series è già disponibile su Amazon, mi.com e in vendita presso Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici. Prezzo Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Pro sarà disponibile in due colorazioni, Ceramic Black e Ceramic White, nella versione 12/256GB, a partire da 1.399,90€. Sarà possibile usufruire dello sconto Early Bird di 100 euro dal 26 febbraio alle ore 17:00 fino alle ore 23:59 del 12 marzo su Amazon.it e mi.com e presso Xiaomi Store Italia. Prezzo Xiaomi 13 Xiaomi 13 sarà disponibile in tre colorazioni, Black, White e Flora Green, con 2 varianti di memoria: 8/256GB – a partire da 1.099,90€. Sarà possibile usufruire dello sconto Early Bird di 100 euro dal 26 febbraio alle ore 17:00 fino alle ore 23:59 del 12 marzo online su Amazon e mi.com, e presso Xiaomi Store Italia. Sarà inoltre disponibile nei principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

Prezzo Xiaomi 13 Lite Xiaomi 13 Lite sarà disponibile in tre colorazioni, Blue, Pink e Black, nella versione 8GB+128GB, a partire da 499,90€.

Xiaomi 13 Display 6,36" FHD+ / 1080 x 2400 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.8

Frontale 32 MPX ƒ/2.0

CPU octa 3.2 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 128 / 256 GB Espandibile

Batteria 4500 mAh

Android 13 Scheda Tecnica Confronta Prezzi