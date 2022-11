Xiaomi 13 Pro avrà la fotocamera come asso nella manica

Proprio a valle del lancio ufficiale della serie Xiaomi 13, che dovrebbe avvenire domani 1 dicembre almeno per la regione cinese, trapelano interessanti informazioni su uno degli assi nella manica che possiamo aspettarci da Xiaomi 13 Pro. Si parla, come era prevedibile, di comparto fotografico.

Secondo i dettagli appena trapelati, il sensore principale della fotocamera di Xiaomi 13 Pro sarà un Sony IMX989 da 1 pollice, il quale scatterà immagini a risoluzione pari a 50 megapixel. Ad accompagnarlo ci sarà sicuramente un sensore telephoto da 75 mm in grado di realizzare zoom ottico 3x.

Proprio a proposito di questo sensore telephoto, qui sotto trovate il video realizzato da Xiaomi per spiegarne il meccanismo di messa a fuoco. Gli elementi ottici saranno in grado di muoversi l'uno rispetto all'altro in modo da realizzare una messa a fuoco accurata in base alla posizione rispetto al soggetto inquadrato. Ricordiamo che tutto il comparto fotografico di Xiaomi 13 Pro sarà realizzato in collaborazione con Leica.