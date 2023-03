Xiaomi 13 Pro passa da DxOMark: ottima fotocamera, ma si può sempre migliorare

Dopo essere già stati presentati in Cina alla fine del 2022, finalmente gli smartphone della serie Xiaomi 13 sono arrivati anche in Italia: le specifiche tecniche, soprattutto per quanto riguarda il modello Pro (che abbiamo già recensito), sono ovviamente da top di gamma e per la fotocamera l'azienda cinese ha deciso di optare nuovamente per la collaborazione con Leica.

Il buon lavoro fatto da Xiaomi per il comparto fotografico dello Xiaomi 13 Pro ha stupido anche la testata francese DxOMark, che ha recentemente messo le mani sul dispositivo per i suoi consueti test. Ricapitoliamo dunque le specifiche tecniche delle fotocamere di Xiaomi 13 Pro: