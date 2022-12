Xiaomi 13: i preordini sono iniziati, ma non si conosce la data d'uscita degli smartphone

I prossimi smartphone top di gamma di Xiaomi sarebbero dovuti essere già arrivati, ma l'azienda ha spostato la presentazione a data da destinarsi: la serie Xiaomi 13 infatti non è stata ancora annunciata per via ufficiale (l'annuncio era previsto per il 1° dicembre), ma questo non sembra aver scoraggiato gli utenti, visto che i preordini per i dispositivi sono comunque iniziati.

La società cinese, così come tante altre aziende del Paese, si sono viste costrette a posticipare i lanci di nuovi prodotti per via della morte di Jiang Zemin, l'ex segretario generale del Partito comunista cinese, ma i siti di terze parti che avevano già aperto i preordini per i nuovi dispositivi non hanno cessato l'attività.

Gli utenti più fedeli al brand hanno dunque preordinato gli smartphone della serie Xiaomi 13 versando un anticipo di 999 CNY, equivalenti a circa € 136, nonostante al momento non sia ancora nota una data di presentazione ufficiale. In ogni caso, i rumor delle scorse settimane hanno comunque svelato praticamente tutti i dettagli dei dispositivi, per cui non dovrebbero esserci sorprese.