Xiaomi presenterà serie 13 e MIUI 14 giovedì

Nelle ultime settimane sono apparse sempre più anticipazioni attorno ai nuovi Xiaomi 13, che ne hanno rivelato design, risoluzione dello schermo e molte altre caratteristiche come il processore.

Tutto lasciava intendere che il gigante cinese fosse prossimo alla presentazione dei suoi nuovi top, e infatti stamattina dalla Cina è arrivata la conferma ufficiale: la serie Xiaomi 13, composta da Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, verranno annunciati giovedì 1° dicembre insieme alla nuova interfaccia MIUI 14.

L'immagine di invito (che potete vedere qui sopra) non rivela molto più di quanto già non sapessimo, ovvero si intravede un bordo piatto in metallo stile iPhone. Per quanto riguarda lo schermo, invece, Xiaomi 13 è dotato di un pannello frontale piatto, mentre quello di Xiaomi 13 Pro è curvo.

Come possiamo vedere dall'immagine, inoltre, è presente il logo Leica, quindi entrambi i telefoni avranno ottiche create in collaborazione con il noto marchio tedesco di fotocamere.