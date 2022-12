Xiaomi 13 e 13 Pro ufficiali: eleganza, la potenza di Snapdragon 8 Gen 2 e la finezza di Leica

L'azienda cinese conferma la sua caratura di assoluta protagonista con il lancio ufficiale dei suoi top di gamma per il nuovo anno. Parliamo di Xiaomi 13 e 13 Pro , i nuovi flagship che sono stati appena annunciati in Cina . Andiamo a vedere le schede tecniche complete.

Xiaomi 13: Caratteristiche Tecniche

Xiaomi 13 Pro: Caratteristiche Tecniche

Vengono quindi confermati tutti i rumor emersi sinora sui dispositivi, che volevano il nuovo sensore fotografico da 1" e un look chiaramente ispirato agli ultimi iPhone .

Insomma, abbiamo capito che i nuovi top di gamma Xiaomi puntano molto sul comparto fotografico , come del resto hanno fatto i loro predecessori, anche grazie all'apporto di Leica .

Uscita e Prezzo

Il nuovo Xiaomi 13 arriva nelle colorazioni White, Black, Flora Green e Mountain Blue, ad un prezzo equivalente che parte da circa 550€ e arriva all'equivalente di circa 700€ per la variante con 12 GB di RAM.

Per Xiaomi 13 Pro arrivano le colorazioni Ceramic White, Ceramic Black, Flora Green e Mountain Blue. Il prezzo di partenza corrisponde all'equivalente di circa 700€ e arriva all'equivalente di circa 890€ per la variante da 12 GB di RAM.

Ribadiamo che al momento i dispositivi sono stati annunciati esclusivamente per il mercato cinese. Per vederli in Europa dovremo attendere le prime settimane del 2023.