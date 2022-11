Xiaomi 13 e 13 Pro svelati: si vede l'influsso di Apple?

Xiaomi è uno dei protagonisti assoluti del mercato smartphone, con i suoi dispositivi che competono principalmente nei settori dei top di gamma Android.

Offerte Amazon

A valle del lancio dei suoi Xiaomi 12, la serie di top di gamma per il 2022, l'azienda cinese sembra ormai quasi pronta a lanciare la prossima generazione. Parliamo ovviamente della serie Xiaomi 13, per la quale sono appena emersi online dei dettagli molto importanti.

Le immagini che trovate nella galleria in basso e in copertina mostrano per la prima volta il design che dovrebbe caratterizzare i nuovi Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Nella parte posteriore vediamo una significativa evoluzione del design rispetto a Xiaomi 12, con il modulo fotografico che ha molto in comune con quanto visto sui recenti iPhone 14 e sui recenti modelli di OPPO.

Il modulo fotografico è quadrato, i sensori principali sono posti sulla diagonale secondaria del quadrato mentre un terzo sensore più piccolo lo troviamo nell'angolo a sinistra in alto.

Anche il profilo squadrato con i bordi piatti del display ci ricorda molto iPhone 14. Tutto il profilo laterale dovrebbe essere realizzato in alluminio.

Le dimensioni di Xiaomi 13 dovrebbero corrispondere a 152,8 x 71,5 x 8,3 mm (10,3 mm se consideriamo la sporgenza della fotocamera posteriore). Il display avrà una diagonale principale da 6,2" e sarà forato al centro per ospitare la fotocamera anteriore.