Xiaomi 12T, Redmi Pad e TWS saranno lanciati il 4 ottobre in tutto il mondo

Xiaomi 12T

Per quanto riguarda il prezzo, Xiaomi 12T dovrebbe arrivare in Europa da circa 649 euro .

Redmi Pad

Redmi Buds 4

Lanciati a maggio in Cina, i Redmi Buds 4 sono stati presentati in due versioni, Buds 4 e Buds 4 Pro, e hanno l'arduo compito di superare gli ottimi Redmi Buds 3 Pro.

Entrambi sono dotati di driver da 10 mm e sono resistenti all'acqua con classificazione IP54, ma i modelli Pro hanno ricevuto uno stelo per i comandi touch, e offrono una cancellazione attiva del rumore fino a 43 dB (contro i 35 dB dei Buds 4). Anche l'autonomia è piuttosto diversa, con i Redmi Buds 4 Pro che arrivano a 36 ore di ascolto (con custodia), mentre i modelli standard arrivano a 30.

Per quanto riguarda i prezzi, in Cina Redmi Buds 4 sono venduti a circa 28 euro, che arrivano a circa 52 euro per i Redmi Buds 4 Pro, vedremo come si tradurranno in Italia.