Xiaomi 12T e 12T Pro ufficiali: scheda tecnica, prezzo e data di uscita in Italia

Xiaomi presenta quest'oggi quelli che probabilmente saranno i suoi ultimi top di gamma per il 2022: Xiaomi 12T e 12T Pro , due smartphone dal design già collaudato dall'azienda cinese, ma con caratteristiche interessanti, soprattutto sul comparto fotografico, ma non solo. Ed occhio alle offerte early bird, perché ci sono sconti e bundle interessanti.

Caratteristiche Tecniche Xiaomi 12T

Sul fronte audio abbiamo una coppia di speaker stereo con supporto Dolby Atmos , mentre la ricarica è affidata al velocissimo HyperCharge che in soli 19 minuti è in grado di fare il pieno, garantendo un'autonomia di 13,5 ore di schermo acceso (ovviamente quest'ultimo è un valore estremamente variabile).

Le fotocamere hanno il fiore all'occhiello nel sensore da 108 MP , che vanta algoritmi per le foto ed i video in notturna, in modo da fornire immagini dettagliate anche con poca luce. C'è poi un grandangolo a ben più bassa risoluzione, ed una fotocamera macro da 2 soli megapixel che in uno smartphone del genere fa solo numero, ma è di scarso impatto .

Sempre a proposito del display, il lettore di impronte digitali è integrato al suo interno, ma attenzione al fatto che la copertura in Gorilla Glass 5 vale solo per lo schermo: il retro dello smartphone è infatti in vetro opaco .

Immagini Xiaomi 12T

Caratteristiche Tecniche Xiaomi 12T Pro

Schermo : 6,67'' CrystalRes AMOLED, 1.220 x 2.712 pixel, 446ppi, 20:9, AdaptiveSync (30/60/90/120 Hz), 480 Hz touch sampling rate, luminosità 500 nit (900 nit di picco), contrasto 5.000.000:1, HDR10+, Dolby Vision 68 miliardi di colori a 12-bit, Gorilla Glass 5

: 6,67'' CrystalRes AMOLED, 1.220 x 2.712 pixel, 446ppi, 20:9, AdaptiveSync (30/60/90/120 Hz), 480 Hz touch sampling rate, luminosità 500 nit (900 nit di picco), contrasto 5.000.000:1, HDR10+, Dolby Vision 68 miliardi di colori a 12-bit, Gorilla Glass 5 CPU : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 / 12 GB LPDDR5

: 8 / 12 GB LPDDR5 Archiviazione : 128 / 256 GB UFS 3.1

: 128 / 256 GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore : Principale : 200 megapixel Samsung ISOCELL HP1, sensore da 1/1,22'', pixel size 0,64 μm, 1,28 μm 4-in-1, 2,56 μm 16-in-1 super, f/1.69, FOV 85°, OIS Grandangolo : 8 megapixel, FOV 120°, sensore da 1/4'', 1,12 μm pixel size, f/2.2 Macro : 2 megapixel, sensore da 1/5'', 1,75 μm pixel size, f/2.4

: Fotocamera anteriore : 20 megapixel, sensore da 1/3,47'', 0,8 μm pixel size, f/2.24, FOV 78°

: 20 megapixel, sensore da 1/3,47'', 0,8 μm pixel size, f/2.24, FOV 78° Connettività : dual SIM, 5G (NSA+SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC GPS

: dual SIM, 5G (NSA+SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC GPS Dimensioni : 163,1 x 75,9 x 8,6 mm

: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm Peso : 205 grammi

: 205 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 120 Watt (caricabatterie incluso)

: 5.000 mAh con ricarica a 120 Watt (caricabatterie incluso) OS: Android 12 con MIUI 13

Xiaomi 12T Pro parte dalla già ottima base del 12T e porta un po' tutto al livello successivo.

Il display è tecnicamente lo stesso, ma nelle schede forniteci da Xiaomi ci sono alcune aggiunte per il 12T Pro che teoricamente non dovrebbero valere per il 12T (ma ci riserviamo indagini in merito). Parliamo di Dolby Vision, Adaptive HDR e adaptive reading mode, nello specifico.

Cambio netto invece sul fronte CPU, con l'ultimo processore di Qualcomm, per non avere proprio compromessi.

Cambio netto anche per la fotocamera principale, che passa a 200 megapixel, con registrazione video in 8K e HDR10+, con zoom 2x in-sensor (ovvero lossless), e con varie modalità particolari di messa a fuoco, tra le quali Motion tracking focus, Motion capture ed Eye tracking focus.

Invariate tutte le altre fotocamere, la batteria e la velocità di ricarica, il comparto connettività (il Bluetooth in realtà "scende" da 5.3 a 5.2), mentre sul fronte audio abbiamo l'ottimizzazione Harman Kardon, assente sul 12T.

Aumenta infine il quantitativo di RAM disponibile, che arriva fino a 12 GB, per completare il quadro di un top di gamma completo in tutto e per tutto, che ha come unica nota stonata quella fotocamera macro da 2 MP che impallidisce rispetto agli altri sensori, e forse un prezzo di lancio che avremmo sperato inferiore, ma che comunque riesce ad essere concorrenziale con le offerte early bird.