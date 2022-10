Provate a vincere uno Xiaomi 12T Pro con il concorso Gioca e vinci di Xiaomi

L'ultimo arrivato in casa Xiaomi, lo Xiaomi 12T Pro che abbiamo recensito qualche giorno fa, è uno smartphone con caratteristiche davvero interessanti: l'hardware risulta molto performante e il nuovo sensore da 200 MP riesce a scattare foto tutto sommato di buona qualità.

L'azienda, per celebrare il lancio dello smartphone, ha creato il concorso Gioca e vinci con Xiaomi 12T Pro: il nome è già abbastanza esplicativo e l'iniziative permetterà a fortunati (e preparati) fan del brand di vincere Xiaomi 12T Pro in configurazione 8 GB + 256 GB.

In particolare, sono tre gli smartphone in palio per il concorso e partecipare è davvero semplice: dalle 13.30 e fino alle 15 di domani 13 ottobre sarà possibile accedere alla pagina dedicata sul sito promoxiaomi.it e rispondere a tre domande inerenti al brand e, in particolari, alla serie Xiaomi 12T.

Xiaomi seguirà l'appuntamento con una live sul sito ufficiale dell'azienda (accessibile da qui) e sul canale Twitch "xiaomiitalia", a partire dalle ore 13.

