Xiaomi 12T Pro: è tempo di ammirarlo in alta risoluzione

Xiaomi 12T Pro: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,6" AMOLED Full HD+ (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 120 Hz

: 6,6" AMOLED Full HD+ (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 120 Hz CPU : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 RAM : 12 GB LPDDR5

: 12 GB LPDDR5 Memoria interna : 256 GB

: 256 GB Fotocamere posteriori : Principale: 200 MP f/1.69 Grandangolare: 8 MP f/2.2 Macro: 2MP

: Fotocamera frontale : 20 MP

: 20 MP Connettività : 5G, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6

: 5G, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6 Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 120 W

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 120 W Sistema operativo: Android 12 con MIUI 13

Xiaomi 12T Pro, oltre a godere della protezione assicurata dal Corning Gorilla Glass 5, offre anche altri dettagli interessanti, come ad esempio i due altoparlanti stereo ottimizzati da Harman Kardon e un blaster a infrarossi. Per quanto riguarda i prezzi ufficiali, invece, occorre attendere ulteriori comunicazioni. Tuttavia, alcune indiscrezioni hanno suggerito che il telefono potrebbe essere venduto in Europa a partire da 849 euro. Insomma, per il momento possiamo soltanto gustarci le foto di questo dispositivo che, ricordiamo, sarà il primo modello di Xiaomi ad essere lanciato con a bordo una fotocamera da 200 MP.