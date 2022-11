Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition: concepito come una scultura

L' artista newyorkese , autore di numerose personali nei musei d'arte moderna di tutto il mondo, ha infatti collaborato con Xiaomi per creare un' edizione limitata del telefono in linea con la sua estetica "Future Archeological".

Xiaomi 12T Pro ( qui trovate la nostra recensione ) è uno smartphone concreto, grazie a una buona fotocamera principale, a un bel display, a buona autonomia e in generale a un ottimo hardware . Forse non particolarmente originale, ma ecco che a questo ci ha pensato Daniel Arsham .

Daniel Arsham spiega di aver concepito "Xiaomi 12T Pro come se fosse una scultura il cui scopo esula dall'essere un oggetto funzionale; tra 20 anni le persone che lo avranno non lo useranno più come un semplice smartphone ma come un oggetto scultoreo, legato a un particolare momento storico e che va al di là della sua funzionalità".

Yiyang Liu, Head of Co-branding di Xiaomi, spiega che questa collaborazione non è "solo incentrata su uno smartphone, bensì su una tecnologia avanzata utilizzata per realizzare il progetto dell'artista. Crediamo sia un prodotto affascinante per le persone di oggi e rimarrà un pezzo da collezione per i decenni a venire".