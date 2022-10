Xiaomi 12T e 12T Pro non convincono DxOMark: non sono camera phone

Il team francese specializzato da anni nel test dei comparti fotografici degli smartphone ha analizzato i due dispositivi assegnando punteggi non esaltanti . Si parla di 115 punti per Xiaomi 12T, che si piazza solo alla posizione 46 della classifica generale dietro ad iPhone 11 e Galaxy S21, e di 129 punti per il modello Pro che si attesta alla posizione 18 .

Per Xiaomi 12T sono stati apprezzati gli aspetti del livello di dettaglio in quasi tutte le condizioni di scatto, il controllo del rumore e la rapidità dell'autofocus. Il dispositivo però si è comportato male in termini di range dinamico, inaccuratezza nel rendering dei toni della pelle, dettagli innaturali per i volti e basse performance dei sensori teleobiettivo e grandangolare.

Il modello Pro si è comportato meglio in condizioni di registrazione video, sia per la stabilizzazione che per il range dinamico. Anche la fase di zoom ha reso meglio grazie al teleobiettivo. Rimangono dei problemi, sia in condizioni di scatto che di registrazione video, quando la luminosità ambientale è bassa. Anche per il modello Pro le performance del sensore grandangolare non hanno entusiasmato.

Insomma, dei risultati che probabilmente non sono all'altezza delle aspettative date dalla scheda tecnica dei dispositivi, dove vediamo sensori principali da 108 megapixel e 200 megapixel per i due modelli. Chissà se le cose non possano migliorare tramite degli aggiornamenti software mirati al comparto fotografico.

Per maggiori dettagli sulle analisi svolte dal team DxOMark su Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro vi suggeriamo comunque di consultare i report completi disponibili sul sito ufficiale. Qui sotto trovate i link diretti.